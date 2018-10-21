Плати, скільки захочеш: ресторани Львова провели незвичну акцію

Не зважай на суму в чеку – а плати скільки вважаєш за потрібне. У Львові низка закладів громадського харчування провели акцію відкритий чек.

Обід. Поблизу ресторанчиків незвичний натовп. На вхідних дверях спеціальні наліпки. На столиках – попередження. Їжте, пийте досхочу. Чек вам принесуть стандартний. Але платити будете … по совісті. Тобто, скільки вважатимете за потрібне.

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Звичні ціни лише на алкоголь. Такій довірі кельнерів відвідувачі дивуються. Спочатку навіть розгублюються – можливо, їх розігрують. Втім, за кілька хвилин підхоплюють хвилю добра.

Такі акції популярні в Європі. Там ресторани залишають відкритий чек на два-три дні. У Львові хвиля добра згасла одразу по обіді. Заклади побоялися банкрутства. Більше половини відвідувачів не те що не платили суми, вказані в чеку, а давали вдвічі менше, іноді навіть копійки.

До слова, Факти ICTV розповідали, що у ресторані Харкова сталася бійка.

Опубліковано Жовтень, 21 в 15:07



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