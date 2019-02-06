Платять навіть мертві. Чому українці отримують завищені рахунки за газ і що робити

Із будинковим приладом обліку, люди платять за спожите блакитне паливо наче без лічильника. Хоча його газовики встановили ще два роки тому без згоди мешканців. Відтоді представники компанії тут з’являлися лише один раз.

На будь-які звернення людей газовий монополіст не реагує. А сама кабінка з лічильником перетворилася на дошку оголошень. Доступу до нього навіть немає балансоутримувач будинку.

Пояснити Фактам на камеру, чому мешканці платять не за показниками будинкового лічильника, а за завищеними нормами у київгазі відмовилися. Відбулися формальною відпискою. Щоправда там визнали, цей лічильник вони встановили фактично незаконно.

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Нині за даними Київгазу у столиці таких приладів понад дві тисячі. Їх компанія встановила, аби не витрачатися на індивідуальні квартирні лічильники, кажуть експерти. І щоб обійти закон про газовий ринок, монополісти створили власний кодекс. За ним вони мали право виставляти рахунки відповідно до показів будинкового лічильника. Паралельно діяв закон і про норми спожитого блакитного палива.

Енергофахівці радять скаржитися до Нацкомісії із компослуг. Не допомогло – йти до суду. А ще вимагати від газової контори встановити лічильник у квартирі. Це компанія повинна робити безкоштовно. Адже кошти на індивідуальні прилади обліку закладені у тарифах.

агадаємо, у Києві з 1 січня збільшили тарифи на опалення і гарячу воду на 22%.

Опубліковано Лютий, 06 в 11:00



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