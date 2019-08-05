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Пляж смерті у Чернігові: чим небезпечний Золотий берег

Тільки з початку літа на водоймах потонули понад 300 людей. У Чернігові з початку купального сезону втопилося троє неповнолітніх. Усі – поблизу місцевого пляжу Золотий берег, який цьогоріч капітально відремонтували.

Містян дивує, що кількість смертей у воді зросла саме цього літа. Адже перед початком купального сезону пляж відремонтували. Берег вирівняли та зробили більш пологим, намили та привезли піску, побудували хвилерізи.

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Після кількох дитячих смертей на воді, пляж Золотий берег кілька разів обстежували спеціальним приладом – ехолотом, а водолаз метр за метром оглядав дно.

Великих ям під час обстеження водолази не знайшли. Але попереджають, річка мінлива та небезпечна. Розповідають також про зміну течії після реконструкції пляжу.

Щоб хоч якось вплинути на ситуацію, рятувальники постійно чергують на пляжах. Роз’яснюють правила безпеки.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, де у Києві можна купатися.

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