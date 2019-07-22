Плюси та мінуси монобільшості Слуги народу у Раді – Решмеділова

За даними Національного екзит-полу, в парламент проходять п’ять партій. Про можливі сценарії роботи нового парламенту, ймовірних кандидатів на посаду прем’єра, потенційну коаліцію Слуги народу і Опозиційноъ платформи – За життя, а також про те, чого не вистачає провладній партії і чого чекати від нового парламенту українцям – розповіла політолог Олександра Решмеділова.

– Вірогідність того, що у парламенті не буде створено коаліцію надзвичайно мала. Загалом на це вказує два фактори: Слуга народу набирає досить серйозні результати задля того, щоб у них залишалося відчуття, що вони зможуть все самі, але в той самий час вони будуть змушені звернути увагу на об’єднання. Тим паче, що у Слузі народу говорили, що готують певну чернетку коаліційної угоди, тобто ця ідея об’єднання у них є. З ким саме і як легко все буде тривати у цьому напрямі – залежить від того, чи є контакти між політсилами.

Чи може створити Слуга народу у парламенті монобільшість? Олександра Решмеділова зазначила, що у цьому є як переваги, так і недоліки. Результати голосування говорять про те, що в українців є бажання надати кредит довіри, є бажання повірити в зміни, є віра у те, щоб якомога швидше відбулися масштабні зміни. Але чи вдасться це зробити швидко та самостійно Слузі народу?

– Можливо, їм потрібно врівноважити свою молодість або досвідом, або іншими ідеями, або іншими кадрами – це ми побачимо найближчим часом. Я вважаю, що такий запит є, адже сила нова, і я думаю, що не до всіх викликів вони готові.

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Також Олександра Решмеділова проаналізувала, чи реальна коаліція Слуги народу та Опозиційної платформи – За життя.

– Я не думаю, що можна розглядати таку конфігурацію, як ймовірну коаліцію Слуги народу та Опозиційної платформи – За життя. Що ймовірно, так це співпраця у питаннях тарифної політики, миру тощо. Питання інтеграційні і мовні не стоять в порядку денному як першочергові, які потрібно змінювати або модифікувати. Тим не менш, ідея коаліції цих політсил може з’являтися, тому що в Юрія Бойка – високий прем’єрський рейтинг, судячи з опитувань громадян. Чи зможе вона бути життєздатною? Навряд чи.

Інший варіант на прем’єрське крісло, спираючись на запит суспільства – це Юлія Тимошенко, але політолог зазначає, що Слуга народу не поспішає до такого формату коаліції.

– Що стосується багатьох інших кандидатур, то щодо них спостерігається умовне протиріччя заяві Зеленського стосовно того, що прем’єром має бути фаховий економіст, що це має бути людина, яка не займала певних посад, не була очільником фракцій, Кабміну, без токсичного політичного минулого. Під ці критерії не підходить ні Вакарчук, ні Тимошенко, ні Гройсман. Натомість лунає прізвище Рашкована.

Олександра Решмеділова зазначає, що кандидатуру Гройсмана у Слузі народу теоретично розглядали, але у суспільства є запит на різкі зміни, адже у своїх голосуваннях українці показують надію на оновлення, тому в цьому питанні потрібно буде більш дієво рухатись. Очікування народу приблизно буде тривати до нового року.

– Маркерним моментом буде ухвалення бюджету – хто його готуватиме, наскільки це буде не антисоціальний документ, чи буде він виваженим, наскільки його будуть робити нашвидкоруч чи навпаки – за напрацюваннями. Також я думаю, що для українців найважливішим є питання миру. Тарифна політика теж є вкрай чутливою, особливо в опалювальний сезон.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чого очікувати від парламентських виборів.

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