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По 60 кімнат, з вежами і саунами: неймовірні будинки у селі Нижня Апша

Закарпатське село Нижня Апша вражає неймовірними будинками. Маєтки – велетенські, схожі на палаци, з вежами і колонами. У найбільших по 60 кімнат.

Селяни запевняють,  гроші на такі оселі мають від заробітків за кордоном. Зводять їх, бо піклуються про майбутнє дітей і внуків.

Кожен будинок більший, ніж у сусіда. Бо інакше – ганьба.

Однакових будинків тут немає. Кожен у кілька поверхів з фігурними дахами, деякі з вежами. Є басейни, сауни і фонтани, цілі оранжереї та вишукані статуї. Усередині кришталеві люстри, дубові меблі, шкіряні дивани. Усім цим місцеві пишаються, та чужих до палаців не пускають.

Примітно, що живуть люди не в цих хоромах, а в менших будинках поряд. Їх називають літніми кухнями. Палаци відчиняють для гостей кілька разів на рік на великі свята.

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У селі є школа, лікарня, безліч крамниць та аптек так само помпезного вигляду. Тут будують просторий дитсадок – за 18 млн грн. Половина грошей – із сільського бюджету.

Нижня Апша за два кілометри від кордону з Румунією. Там, а також у сусідніх селах, таких ошатних будинків немає. Зводять їх лише тут. І обов’язково хоча б на цеглину вище, ніж у сусіда. Так ці люди самостверджуються.

До слова, у Запоріжжі створили найбільший у країні мурал. Гігантська вулична картина розміром в 800 м² з’явилася на території місцевого кам’яного кар’єра.

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