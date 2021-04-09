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По Україні розпочалися військові навчання тероборони, готують до можливого нападу РФ

Від початку російської агресії на Сході в Україні почали формуватися батальйони територіальної оборони. Нині їхнє завдання – боронити від диверсантів чи-то регулярних частин супротивника свою територію.

Загострення на передовій та скупчення ворожого війська біля кордону змусило оперативне командування Схід оголосити позапланові місячні збори підрозділів тероборони.

Досвідчені бійці освіжатимуть у пам’яті, а новобранці – знайомитимуться зі зброєю.

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Чи не найголовніший вишкіл, звісно, прицільна стрільба. Попри те, що на зборах чимало новобранців – поблажок на полігоні офіцери нікому не роблять.

Офіцери кажуть, допоки три сотні запорізьких тероборонівців будуть на зборах, за ними зберігається цивільне робоче місце та зарплатня.

Силове звільнення Донбасу

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак спростував закиди Росії, що Україна готує наступ на Донбасі.

За його словами, цю інформацію поширив Кремль, щоб дискредитувати Україну на міжнародній арені, створити паніку на окупованих територіях та просувати свої гео-стратегічні інтереси.

Хомчак зазначив, що Україна розглядає політико-дипломатичний сценарій врегулювання ситуацій, однак у разі загострення – готова дати ворогу адекватну відсіч.

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