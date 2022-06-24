Побачила зруйновану Мрію: наглядова рада YES відвідала руїни Київщини

Ялтинська Європейська стратегія відбудеться у вересні в Києві.

У цьому переконаний її засновник Віктор Пінчук. Нині він запросив в Україну представників Наглядової Ради. Це колишні лідери провідних держав світу, які, без перебільшення, є адвокатами України.

Почали із візиту на Київщину – з оглядин залишків нашої Мрії, Бородянки та Бучі, які стали свідками масових військових злочинів росіян. Усі переконані: війна обов’язково скінчиться нашою перемогою, а ще – членством у ЄС, адже ми, як ніхто інший, довели, що більше ніж гідні цього.

Володимир Лешев провів гостям екскурсію аеродромом. Тут росіяни знищили до півтора десятка наших літаків. Та із перемогою у ворога не склалося. Київську, Чернігівську та Сумську області військові звільнили на початку квітня і продовжують відчайдушно битися на сході та півдні.

Колишній очільник Мюнхенської конференції із безпеки Вольфганг Ішингер визнає:

Захід помилявся, коли лишав країни без захисту перед Росією. Нині Європі варто взяти Україну у свою родину – принаймні, дати на це гарантію.

Поляки та балтійці добре знають підступність Росії та її маріонеток. Адже Польща межує із Білоруссю, а Естонія – безпосередньо із агресоркою. Тож санкції мусять лишатися навіть тоді, коли Україна переможе.

Засновник Ялтинської Європейської стратегії Віктор Пінчук переконаний: світ має безпосередньо бачити усі звірства Росії.

Про це, звісно, йтиметься і на 17-й конференції Ялтинської Європейської стратегії, яка неодмінно має відбутися у вересні саме в Києві.

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