Побічні ефекти, летальність і вплив на дітей: вірусологи про ризики Covid-вакцинації

Вакцинація у світі триває, і щеплення від коронавірусу зробили вже мільйони людей. У лютому вакцинація від Covid-19 розпочнеться і в Україні.

Згідно з планами МОЗ, першочергово щеплення отримають медичні працівники, а вже потім – решта громадян.

Чимало українців переймаються міфами та стереотипами, пов’язаними із вакцинацією від коронавірусу.

Вірусологи стверджують, що це пов’язано із нестачею достовірної інформації, але все ж ризики після щеплення можливі.

Які побічні ефекти має вакцина від COVID-19?

– Перше – це болісність в місці ін’єкції, друге – це грипоподібні стани, підвищення температури, ломота в м’язах, головний біль, – розповів інфекціоніст Вадим Арістов.

Про фатальні випадки через вакцину поки йдеться. У Норвегії після вакцинацію померло понад 30 людей, яким було за 70, і які вже мали серйозні проблеми зі здоров’ям.

– Також може бути анафілактичний шок, але фатальні наслідки можливі лише через невчасне надання медичної допомоги. Вони переважно виникають протягом 15 хвилин після вакцинації, – додає інфекціоніст Федір Лапій.

Чи є протипоказання для вакцини?

Виявляється, що щеплення для тих, хто вже перехворів на коронавірус, може бути шкідливим.

– Ті, що перехворіли. Це лабораторно підтверджено. Також це діти і підлітки. Алергія і гострі стани, температура, гостре запалення – у таких випадках щеплення ніколи не робиться, бо воно не буде ефективне, – розповіла лікар-вірусолог Алла Мироненко.

Чи можна захворіти від вакцинації?

Вірусологи відзначили, що вакцина, насамперед, захищає від тяжкого перебігу хвороби і смерті.

Поки немає даних, що ці вакцини повністю дозволять уникнути захворювання. Однак оскільки імунна система вже вміє розпізнавати це вторгнення, це дуже швидко відбувається ця реакція, немає таких загрозливих станів для здоров’я, – продовжив Вадим Арістов.

Чи можуть вакциновані люди заражати інших – поки незрозуміло. Тому необхідно дотримуватися усіх правил захисту від коронавірусу і після вакцинацїі.

Чи варто довіряти китайській вакцині Sinovac, яку закупила Україна?

Під час тестувань у Бразилії вона показала загальну ефективність 50,4%. Для більш важких випадків вона була дієвішою.

– Легкі форми, середні і тяжкі – тут ефективність складає 78%, що співставно з вакциною AstraZenecа, – запевнив Федір Лапій.

У процесі вакцинації справді багато невідомих фактів, що породжує породжує чимало спекуляцій та непорозумінь.

Експерти радять користуватися достовірними джерелами, наприклад, читати дослідження. І наполегливо не рекомендують черпати інформацію з російських або проросійських ЗМІ.

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