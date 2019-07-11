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Факти / Відео / Україна

Поблизу Мар’їнки загострення: клопоту додають погодні умови

Стало відоме ім’я армійця, який загинув напередодні біля Гранітного, коли ворог обстріляв нашу автоколону. Це – молодший сержант Антон Фака. Ще один військовий зазнав поранення.

Загалом же за минулу добу терористи атакували з півсотні разів – поранили ще вісьмох українських захисників. Особливо загострення нині відчувається у районі Мар’їнки.

Вести ж війну заважає потужна злива. Місиво під ногами – ще півбіди. Дощ заважає воїнам добре розгледіти противника.

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Ворог лютує, бо наші воїни наступають і відтісняють його до, поки що, окупованого Донецька. Нещодавно в загарбників відбулася ротація. Попередній ворожий підрозділ зазнавав великих втрат, то його замінили на нових терористів і підвезли їм боєприпасів.

Щоб за їхніми спинами було кому і куди ховатися від дощу, бійці  готові боронити вже відвойоване та йти вперед за будь-якої погоди. Їм чужого не треба. Тільки б своє повернути.

До слова, Факти ICTV розповідали про життя людей на передовій.

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