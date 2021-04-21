Побороти корупцію в будівництві – як користуватися сервісами відкритих даних
Україна активно прагне позбутися корупції в різних сферах. Одні із найбільш корумпованих – будівництво, архітектура, медицина, державні закупівлі.
Відкриття даних держорганами та створені на основі цих даних сервіси допомагають побороти цю проблему. Люди можуть знайти та перевірити необхідну інформацію на сайтах, каналах і чат-ботах, які функціонують на основі відкритих даних.
– Відкриті дані – це ті неперсоналізовані дані, які є в державі. Це не інформація з документів, і вона не стосується людей.
Це ті дані, про які громадяни можуть дізнаватися, вони мають спеціальний формат, щоб система могла їх розпізнавати і на основі аналізу цих даних створювати додаткові сервіси, – розповів Мстислав Банік – очільник Директорату розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України.
Крім того, за допомогою відкритих даних інвестори та звичайні громадяни можуть перевірити забудовників, щоб не стати жертвами шахраїв.
– Передусім фахівець перевірить документи забудовника, зайде в базу, подивиться, наскільки легальні документи, на підставі яких було розпочато будівництво та продаж об’єкту інвестування, – наголосив Володимир Голубничий, голова ГО Захист прав постраждалих інвесторів Будактив Глушкова, 6.
А ще прозорі дані запобігають корупційному впливу у сферах ремонту та утримання доріг, медицини, провадження бізнесу, екології та розвитку міст.
Будівельні послуги онлайн
У застосунку Дія незабаром з’явиться дві будівельні онлайн-послуги, які запобігатимуть корупції у сфері будівництва.
У Міністерстві цифрової трансформації наголосили, що завдяки цифровізації будівництва за рік можна економити 734 млн грн.