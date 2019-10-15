Побила дівчат і хотіла вирвати язик: у Запоріжжі школярка тримає у страху цілий район

У Запоріжжі зграя школярів побила двох дівчаток. Керувала процесом приниження і знущань десятикласниця. Дівчина тримає у страху дітей усього мікрорайону. Її жертви розповідають як вона тягала їх за волосся та намагалась вирвати язик і хизувалась, що її не можливо покарати.

Жахливе відео миттєво розлетілося інтернетом. Дівчина стоїть навколішки в оточенні однолітків, а інша – вимагає в неї вибачень. Потім – починає лупцювати.

На іншому відео – вже інша жертва Олени, яка взяла собі в соцмережі псевдо Аккуратная. На шкільному стадіоні побили 13-річну Настю – вона зараз у лікарні, у неї чимало синців. Дівчина не хоче показувати обличчя, але розповідає жахливі подробиці знущань, на які її по телефону викликала Аккуратная.

– Вона мені почала давати ляпасів, а потім валити на підлогу. Тримала мене за волосся і відкрила рот, після чого почала виривати язик, – згадує Анастасія.

Настя каже: її кривдниця 15-річна Олена вважає себе наглядачкою в мікрорайоні Космос та розповідає всім про батьківські зв’язки в поліції. Сестра Насті впевнена: у мікрорайоні орудує справжня підліткова банда, яку очолює та сама Олена.

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У школі, де вчиться Олена, кажуть: батьки в неї не поліцейські, а сама вона давно зажила поганої слави. Навіть попри те, що через проблеми зі здоров’ям перебуває на індивідуальному навчанні. Директор закладу запевняє: виключити забіяку зі школи не має права. Натомість обіцяє проводити з нею виховну роботу.

У поліції про можливі зв’язки родини забіяки з правоохоронцями не знають. Але запевняють, що це не має значення, і вже відкрили кримінальне провадження за статтею Хуліганство. За побиття дівчат 15-річній Олені може загрожувати до чотирьох років за ґратами.

До слова, Факти ICTV зібрали дієві поради для дітей та батьків, як уникнути і побороти цькування у школі.

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