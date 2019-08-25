Побили та стріляли у військового: на Запоріжжі затримали підозрюваних

На Запоріжжі затримали сина колишнього поліцейського високопосадовця. Хлопець із товаришем до півсмерті відлупцював вояка і стріляв у нього.

Напад на рядового Нацгвардії стався в червні. Відомо про це стало напередодні, коли впіймали підозрюваних. Поліція оприлюднила відео з камер спостереження – на ньому двоє п’яних молодиків, хизуючись перед подругами, гамселять 22-річного хлопця. Коли той намагався утекти, один із нападників вистрелив солдатові в спину та ноги. Гвардійця у важкому стані шпиталізували.

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Увесь цей час підозрювані переховувалися в Мелітополі. Виявилося, що один із нападників – 25-річний син екс-правоохоронця з поліцейського головкому. У хлопців слідчі знайшли незареєстровану помпову рушницю.

Обидва нині в СІЗО. Відкрито кримінальне провадження за статтями Хуліганство та Умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень. Нападникам загрожує до восьми років за гратами.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у супермаркеті Києва чоловік побив сім’ю з 6-річною дитиною.

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