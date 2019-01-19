Побиття автомайданівців і біглець Янукович: як зустрічали Водохреща 2014

У цей день зранку нічого не віщувало біди – священики освячували воду, люди купались.

Віктор Янукович відвідав лавру. На майдані тривало віче із промовами. Але надвечір на вулиці Грушевського ставало дедалі гарячіше. Сергій Сабов того дня разом з групою Автомайдану збирався пройти вулицею Грушевського, біля Верховної Ради провести мирний мітинг і повернутися на Майдан. Але дорогу перегородили беркутівці і не пропустили мітингувальників. Почалось протистояння.

На місце подій на Грушевського прибула і знімальна група Фактів. Оператор Володимир Коваленко того вечора зафільмував дуже багато цікавих кадрів.

У такий вир подій він потрапив вперше. Приїхав і одразу побачив поранених. Це був шок і навіть уявити тоді не міг, що далі буде ще гірше.

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Саме того дня межа ненасилля була пройдена. Вже вночі правоохоронці влучили в обличчя медику майдану гумовою кулею. За п’ять років слідство з’ясувало, який на цьому місці був загін правоохоронців. Вони мали скласти рапорти керівництву про свої дії ще 2014-го, але цих документів немає.

Отже день водохреща 2014-го року вніс великі зміни у хід революції Гідності, але чимало деталей того дня з’ясовуватимуть ще багато років.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, яка історія і традиції Водохреща.

Опубліковано Cічень, 19 в 16:16



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