Початок нової історії. Як відкривали засідання Верховної Ради IX скликання

Верховна Рада IX скликання, достроково обрана 21 липня, розпочала свою історію. Вперше з часів незалежності ми отримали парламент з монобільшістю, яку завдяки перемозі на виборах, утворила пропрезидентська партія Слуга народу. Вона ж і діятиме у Верховній Раді, як коаліція.

Працюватимуть у новій Раді Опозиційна платформа За життя, Європейська солідарність Петра Порошенка, Батьківщина Юлії Тимошенко і партія Голос Святослава Вакарчука. 23 депутати-самовисуванці об’єдналися у групу За майбутнє. Уже в перший день депутати обіцяють працювати допоки не ухвалять усіх кадрових питань.

Йдеться про лідерів фракцій, їх уже обрали та кандидатур міністрів. Найбільша інтрига дня – ім’я нового очільника уряду, подейкують, ним стане Олексій Гончарук. Його попередник Володимир Гройсман виголосив прощальне слово з трибуни і побажав новим депутатам з міністрами успіхів та натхнення на благо країни.

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Цей парламент називають історичним

У новій раді 424 народних депутати. Руслан Стефанчук, якому прогнозують посаду першого віце-спікера, готовий до цілодобової роботи.

Урочисте засідання тривало менше години. Відкрили його хвилиною мовчання за загиблими в російсько-українській війні.

Від першої хвилини засідання на ньому був присутній президент Володимир Зеленський та його чотири попередники – Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Присягу виголосив за традицією найстарший обраний народний депутат, 78 річний Юлій Іоффе.

Після цього кожен письмово підписав присягу і отримав офіційне посвідчення і нагрудний знак. Серед них і попередній президент.

Лідер Голосу Святослав Вакарчук сподівається, що парламент працюватиме по-новому. І його сила в цьому допомагатиме.

До слова, законопроект Зеленського про імпічмент президента вже у Раді.

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