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Факти / Відео / Україна

Почути ворога без видимості. Як осінній туман ускладнює ЗСУ роботу на передовій

Стрілецька зброя – найпоширеніша серед піхотного озброєння. Однак застосовують її не на всіх ділянках фронту. Де відстань між позиціями сягає кілька кілометрів – вона безсила.

Якщо у бойовиків працює автомат – це означає, що до ворога менше сотні метрів.

Чи відкривати вогонь у відповідь – це непроста задача для командира. З одного боку це життя підлеглих, з іншого – розкриття вогневих точок. Армійці визначають, що вогонь провокативний.

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Осінні ранки на Донбасі небезпечніші ніж ночі. Тепловізори та прибори нічного бачення безсилі перед рясною пеленою.

Якщо на світанку бойовики роблять простріли побоюючись підходів армійців, то вночі стрілянина для відвертання уваги.

У тумані військові на звук розпізнають і звуки важкої техніки. Під білою пеленою на світанку терористи найчастіше обладнують і нові вогневі точки. Наприклад, термінал донецького аеропорту, який вдень як на до долоні, зранку повністю захований.

Та відстані на передовій інколи такі, що ворога не почуєш на звук, тому найважливіші моменти для армійської уваги при розсіяному тумані.

Нагадаємо, під час виконання бойового завдання на Донбасі загинув боєць Нацгвардії.

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