Починав із сірників. Як Інгвар Кампрад створив ІКЕА

Відомий нині шведський підприємець, засновник меблевої імперії ІКЕА, свій перший капітал заробив на тому, що продавав сусідам сірники. Солодощі, як інші діти, собі не купував, а заощаджував. Додати до цього роки наполегливої праці і сьогодні він постійний представник списку найбагатших людей світу.

Інгвар Кампрад – один з найбагатших людей світу, засновник компанії ІКЕА – з дитинства був одержимий ідеєю розбагатіти. Уже в 5 років хлопчик поштучно продав сірники, які в Стокгольмі закупила його тітонька гуртом. Інгвар на все життя запам’ятав це приємне відчуття – тримати в руках свої перші зароблені гроші. Пізніше маленький Кампрад перепродавав насіння, листівки, ялинкові іграшки, олівці і ручки. Зароблені гроші не витрачав на солодощі чи розваги, а заощаджував. Батьки запитували – навіщо той заробляє гроші, якщо не витрачає їх. Відповідь була амбітна – аби в мене був стартовий капітал, коли я почну свій бізнес.

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Спочатку бізнес був заснований на продажу декору і дрібниць для дому. Нині ж ІКЕА – меблева імперія з понад 300 магазинами в 40 країнах світу, у ній працюють понад 150 тис. співробітників, а загальні продажі – майже 32 млрд євро. При цьому мільярдер вирізнявся просто аскетизмом – носив дешевий одяг, заощаджував кожну копійку, навіть харчі купував наприкінці дня, коли були знижки для бідних.

В Україні роками чекали на відкриття популярної мережі іось незабаром столиця зможе похвалитися і своїм магазином ІКЕА.

Секрет успіху Інгварда – не тільки ощадливість. Він розумів, що бізнес зможе розвиватися і вижити тільки якщо він приносить користь людям і якось покращує їхнє життя. Кампраду хотілося, щоб люди з найнижчим рівнем доходу мали можливість купувати красиві елегантні меблі. Ця ідея перетворилася в місію ІКЕА.

До слова, 3 роки шляху. Як ІКЕА йшла в Україну.

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