Подалися до суду. Низка церковних діячів України виступили проти томосу

Деякі церковні діячі подалися до суду – вимагають скасувати надання томосу про автокефалію. Один з них – єпископ Гедеон. Саме він намагається зупинити надання незалежності Українській православній церкві.

Поскаржився до суду на нібито втручання влади в релігійні справи. Йдеться про постанову парламенту про звернення до вселенського патріарха з проханням надати Україні томос.

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Ще два аналогічних позови – від Городницького Свято-Георгіївського монастиря, що на Житомирщині, та бердянської єпархії, на Запоріжжі. Які особливо вірні Москві.

Втім юристи кажуть – шансів зупинити чи навіть пригальмувати процес надання томосу – жодних. Навіть, якщо рішення Верховної ради справді визнають втручанням влади у справи церкви. Але цього не зробить жодний суддя.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що світ все більше підтримує томос для України.

Опубліковано Листопад, 13 в 17:15



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