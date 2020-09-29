Податки найзаможніших американців: скільки сплачує Трамп та чому не оприлюднює

Податки Дональда Трампа були темою президентської кампанії 4 роки тому, опинилися у центрі уваги вони і нині. На відміну від своїх попередників, президент Трамп не оприлюднив своїх податкових декларацій.

Розслідувачі New York Times стверджують, що Дональд Трамп не сплачував жодних податків з прибутку 10 минулих років, бо декларував, що втрачав більше грошей, ніж заробляв. А ставши президентом, 2016-2017 років, він сплачував $750 податків на рік.

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Поки президент обіцяє оприлюднити свої податки після аудиту, частина американців каже, що новинами не здивовані, лише отримали підтвердження своїх побоювань.

Кампанія Джо Байдена швидко зіграла на цій новині. На сторінці демократа з’явився ролик, в якому порівнюється, у скільки разів більше податків, ніж президент Трамп, платять вчителі, пожежники та медсестри.

Демократи сподіваються, що історія з податками чинного президента США допоможе активізувати їхній електорат і переконати виборців, які досі вагаються.

Також соціологічні опитування в Америці стверджують, що Дональд Трамп суттєво скоротив розрив у виборчих перегонах зі своїм опонентом демократом Джо Байденом.

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