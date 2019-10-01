Податки замість кришування: що дасть Україні легалізація грального бізнесу

Гральний бізнес скоро вийде з підпілля і стане повністю контрольованим. Принаймні таке обіцяє влада. Планують зняти заборону, яка діяла 10 років, але водночас запровадять ліцензії та суворі правила розміщення гральних закладів.

За підрахунками експертів, лише одна гральна точка нелегального бізнесу може приносити на місяць до 160 тис. грн. чорного прибутку.

Гральний бізнес в Україні заборонили 10 років тому після масштабної пожежі у залі гральних автоматів у Дніпрі, в якій загинули десятеро відвідувачів.

Тоді 340 депутатів законодавчо заборонили азартні клуби, однак залишили шпаринки для тих, кому дуже треба. Лотереї та азартні ігри в інтернеті закон дозволяв. Тож гральний бізнес просто змінював вивіски на інтернет-клуби, а гральні автомати – на комп’ютерні.

Читайте: Гральний бізнес в Україні: казино в Одесі та мільйони в бюджет

Найбільше нервують ті, хто контролює гральні точки. З усього місячного прибутку, який не оподатковується, потрібно левову частку віддати правоохоронним органам, які заплющують очі на роботу таких казино, частину – на придбання комп’ютерів, оплату комунальних послуг і зарплатню працівникам.

У підсумку, власник однієї гральної точки отримає лише четверту частину прибутку. За новим законопроектом легалізації грального бізнесу, ефект так званого кришування точок зміниться на легальну сплату податків у вигляді ліцензій. Але їхню кількість обмежать, і виставлятимуть на аукціон. Хто більше запропонував грошей – той і переміг. Однак облаштувати казино будь-де навіть із ліцензією не вийде.

Для небагатих українців легалізують гральні автомати. Однак, і такі ігри облаштовуватимуть лише в готелях, хоча там достатньо буде лише 3 зірки.

Щоб унеможливити зловживання в гральному бізнесі, уряд створить спеціальний орган нагляду, який вестиме реєстри, встановлюватиме вимоги та проводитиме аукціони з продажу ліцензій. Тож мережа підпільних гральних закладів, де українці витрачають останнє, а власники набивають кишені, зникне.

Після легалізації грального бізнесу уряд планує отримувати до 2,5 млрд грн. прибутку щорічно.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Parimatch вітає позицію Зеленського щодо скасування заборони грального бізнесу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.