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Податок на авто: які зміни плануються і хто його платитиме

За автомобілі середнього класу – щороку 25 тис. грн податку. Це може стати реальністю у разі ухвалення податкової реформи, ініційованої урядом України.

12 травня Кабінет міністрів проголосував за проект змін до Податкового кодексу, яким збільшуються ставки податків та рентних платежів. Окрім збільшення відрахувань від продажу нерухомості та доходів, також планують підвищити і транспортний податок.

Згідно з новаціями, такий податок хочуть збирати із власників авто, дорожчих за 1,2 млн грн. Раніше розкішшю вважалися автомобілі вартістю від 2 млн 250 тис. грн.

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Якщо такий законопроект ухвалять, то 25 тис. грн щороку платитимуть власники авто не лише преміум-класу, але й середнього.

Податок на нерухоме майно

Житло може стати додатковою статею стягнення податків.

Якщо квартира понад 60 кв. м, а будинок – більше 120 м, за кожен додатковий метр доведеться доплатити.

Детальніше про податок на нерухоме майно читайте на Фактах ICTV.

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