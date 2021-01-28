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Податок на нерухоме майно: за що треба платити та чи можна його уникнути

Квадратні метри – не розкіш, а додаткова стаття стягнення податків. Якщо ваша квартира понад 60 квадратів, а будинок – більше 120 метрів, за кожен додатковий метр доведеться  доплатити  – ціну визначають самі громади, але не вище півтора відсотка від мінімалки.

— На 1 січня 2020 року була мінімальна заробітна плата 4 723 грн. І максимальна ставка податку, який можуть встановити органи місцевого самоврядування – це 1,5%. Тобто у 2021 році максимальна ставка податку буде складати 70 грн 84 коп., – каже заступник директора Департаменту податкового адміністрування фізичних осіб ДПС України Тетяна Мігас.

Податківці наголошують, що ці податки залишаються у місцевих бюджетах. Тому громади найбільше зацікавлені, щоб люди не приховували свої квадратні метри, а вчасно платили.

Податок на додаткові квадратні метри нараховується на загальну площу вашої нерухомості, а не лише на житлову її частину. Наприклад, якщо квартира 70 м² – заплатити доведеться за 10 м², тобто, 700 грн на рік. Якщо житло у спільній власності без визначення метражу у натурі, то співвласники самі мають визначитися, хто платить за зайву площу. Тому адвокати радять завірити не частку, а метри.

Підставою для нарахування податку є реєстр речових прав на нерухоме майно Мін’юсту. Однак в цьому реєстрі можуть бути і неточності, і навіть відсутність інформації.

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Таким чином можуть можуть виникати курйози: приміром ви продали квартиру ще п’ять років тому, нотаріус не вніс дані до Державного реєстру, квартира досі значиться на вас, а податкова надсилає вам платіжки за додаткові квадратні метри. У такому разі ви маєте надати податковій документи про купівлю-продаж, або ще раз звернутися до нотаріуса, щоб він вніс зміни до реєстру.

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