Подорожі, сміливі образи та спортзал – життя літніх людей в Україні та за кордоном

Стильна зачіска, широка посмішка. Спершу навіть важко повірити, що пані Уршулі – 67. І вона вже 10 років – пенсіонерка.

На інтерв’ю пані Уршула має часу небагато. Їй ще треба встигнути до спортзалу. Але понад усе любить подорожувати. Польська пенсія дозволяє. Колишній касир отримує 2 тис. злотих на місяць. Це приблизно 15 тис. грн.

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Кожен четвертий мешканець Кракова – сеньйор. Так тут називають тих, кому за 60. Міська влада будує для пенсіонерів клуби за інтересами. Заняття тут – безкоштовні. А нужденних приймають у центрах соціальної допомоги.

Пенсіонерка з Києва Надія Михайлівна теж ходить до спортклубу. Щоправда, не тренуватися, як пані Уршула, а працювати.

Алла Рогозіна із Луцька на пенсії тільки жити почала. Фіолетове волосся, яскравий одяг. На 60 не почувається.

До слова, волонтерські служби та хатня допомога – як живуть пенсіонери у Греції.

Опубліковано Жовтень, 01 в 20:12



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