Подорожі Європою та відпочинок на морі: боєць ООС створив Автобус для героїв

В Україні досі немає єдиної системи психологічної реабілітації військових, що повернулись з війни з важкими пораненнями.

Олександр Швецов із Житомира на війні втратив ногу, довго лікувався та не знайшовши психологічної підтримки вдома – почав пити. Бійця від депресії та суїциду врятували подорожі Європою. тож торік він створив соціальний проект Автобус для героїв.

Раз на кілька місяців чоловік збирає через Facebook незнайомих між собою учасників бойових дій, здебільшого без кінцівок, та їде з ними мандрувати на захід.

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Пальне та готелі проекту Автобус для героїв оплачують небайдужі. Олександр сам складає маршрут подорожі аби екскурсії поєднати з відпочинком на морі. Опинившись в колі побратимів, учасники групи відволікаються від побутових проблем. Це важлива складова реабілітації поранених.

Олександр зізнався: мріє аби такий Автобус для героїв з’явився в кожній області і одного дня вони колоною вирушили в мандри.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як НДІ протезування ставить бійців на ноги.

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