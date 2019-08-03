Подвійна ферментація та особлива технологія. Як роблять крафтове пиво в Україні

Пиво у Львові варять понад шість століть, а останніми роками роблять ставки на авторські рецепти. Крафтове виробництво забирає більше часу і зусиль – каже Юрій, але результат вражає. І ділиться особливою технологією подвійної ферментації – просто в самому серці пивоварні.

Пивовари експериментують зі смаками та інгредієнтами, наприклад, варять пиво з шишками свіжого хмелю, цвітом бузини чи соняшника.

У Львові створюють святкову атмосферу, адже європейська тенденція – пиво це не про кількість випитого, а про смак. І своєму унікальному продукту дають яскраві назви – щоб запам’яталися і українцям, й іноземцям.

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Пиво в Квасах варять, бо тут смачна вода. Це перший та чи не найголовніший інгредієнт доброго пінного напою.

На вигляд просте зерно, та це основний ресурс пивоварів – солод. Його пророщують, у спеціальний спосіб висушують та просмажують. Від просмажки залежить, яке буде пиво – світле чи темне.

Саме хміль насичує пиво різними ароматами та смаками.

Варіння пива – по-справжньому магічний процес. Затерти зерно, відфільтрувати, прокип’ятити, охолодити – процес триває від восьми до 16 годин. Потім напій місяць бродить у котлах.

До слова, чем полезно пиво и сколько можно пить.

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