Подвійна вигода та енергозбереження – новітня ферма на Львівщині

Подружжя Черепаніних залишили бізнес і квартиру в Іспанії, повернулись додому, купили землю, напівзруйнований свинарник переобладнали у сучасну стайню, придбали техніку і засіяли пасовища. Тепер їхня ферма вражає охайністю і технологічністю. Тут навіть пасовище обладнане системою водопостачання.

Тут одна корова вдень дає щонайменше 30 літрів молока – це вдвічі більше аніж на звичайних фермах. А все тому, що сіють вітамінізовані трави. Причому випасають рогатих щодня на іншій ділянці.

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Дбають про них молоді підприємці, яких підтримує і навчає канадський уряд вже 4 рік поспіль. Для тварин спеціально облаштовують пасовища, засівають насичену вітамінами траву.

10 корів можуть забезпечити роботою одного члена сім’ї. І заробіток на рівні 10-15 тисяч гривень за місяць.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що депутати запропонували компроміс по “соєвій поправці” на захист фермерів та переробників

Опубліковано Жовтень, 05 в 17:17



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