Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Погіршення ситуації в Італії та план відновлення економіки у США – коронавірус у світі

Вже майже два мільйони людей у світі заразилися коронавірусом. Померли 119 тис. 666 осіб. Вилікувалися майже півмільйона.

Ситуація знову погіршилася в Італії – кількість смертей зросла. У Сполучених Штатах заражених уже понад півмільйона. А президент США Дональд Трамп запевнив: незабаром представить план відновлення економіки всієї країни.

Про епідемічну ситуацію у світі – дивіться у сюжеті Оксани Лотоцької.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, коли світ повернеться до нормального життя.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Буковині посилюють карантин на Великдень – нові обмеження
На Буковині посилюють карантин на Великдень – нові обмеження
Чи може радіація вбити коронавірус – відповідь Комаровського
Чи може радіація вбити коронавірус – відповідь Комаровського
Сайт Фактів ICTV розпочав співпрацю з ООН щодо проблеми Covid-19
Сайт Фактів ICTV розпочав співпрацю з ООН щодо проблеми Covid-19
Карантин в Україні: як волонтери допомагають літнім та людям з особливими потребами
Карантин в Україні: як волонтери допомагають літнім та людям з особливими потребами
Усі затягнуть паски: cкільки коштує лікування коронавірусу, і чому українці за нього платять
Усі затягнуть паски: cкільки коштує лікування коронавірусу, і чому українці за нього платять
Коронавірус у ЗСУ: чи не підірве Covid-19 боєздатність армії
Коронавірус у ЗСУ: чи не підірве Covid-19 боєздатність армії
Карантин у Польщі: невизначеність для випускників та жодних мес у костелах
Карантин у Польщі: невизначеність для випускників та жодних мес у костелах
Епідемія коронавірусу: які маски найефективніші
Епідемія коронавірусу: які маски найефективніші

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка