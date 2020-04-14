Погіршення ситуації в Італії та план відновлення економіки у США – коронавірус у світі

Вже майже два мільйони людей у світі заразилися коронавірусом. Померли 119 тис. 666 осіб. Вилікувалися майже півмільйона.

Ситуація знову погіршилася в Італії – кількість смертей зросла. У Сполучених Штатах заражених уже понад півмільйона. А президент США Дональд Трамп запевнив: незабаром представить план відновлення економіки всієї країни.

Про епідемічну ситуацію у світі – дивіться у сюжеті Оксани Лотоцької.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, коли світ повернеться до нормального життя.

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