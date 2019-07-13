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Погода на вихідні в Україні: тепло обіцяють лише на півдні країни

Вихідні погодою не порадують – прогнозують синоптики.

Хоча температура і підніметься на кілька градусів, значного потепління чекати не варто. Повітря прогріється від 20 до 24 градусів, у більшості областей будуть зливи.

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Сонячну погоду обіцяють лише Півдню – там до +26, але спека повернеться вже за тиждень.

Нагадаємо, 8 липня через негоду в Україні 132 населених пункти в семи областях України були знеструмлені.

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