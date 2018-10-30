Погода в Києві побила температурний рекорд

В Україні погіршення погоди синоптики обіцяють вже із 7 листопада. Тоді й очікують першого снігу.

А от жовтень у нас уже встановив рекорд – став найтеплішим за останні 140 років!

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Сьогодні ж вночі температура повітря в столиці трималась близько плюс 12-ти.

Це вже повторення рекорду 2013-го року, кажуть у Центральній геофізичній обсерваторії. Сьогоднішню ніч синоптики також прогнозують комфортно теплу – плюс 9-11.

До слова, Факти ICTV розповідали про прогноз погоди на листопад.

Опубліковано Жовтень, 30 в 22:02



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