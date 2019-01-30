Погодні аномалії у світі: у США та Франції – аномальні морози, в Австралії – пожежі

У Франції та США аномальні сніги та морози. В районі Чикаго очікують до – 42 градусів. А в Австралії вирують лісові пожежі. Вогонь випалив вже десятки тисяч гектарів лісу.

В Європі через потужні снігопади сьогодні затримали сотні авіарейсів. Зокрема, подорожні не можуть вилетіти або дістатися британського Манчестера, французьких Парижа та Лілля та бельгійського Брюсселя.

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У Франції взагалі зимовий Армагедон. Країну засипає снігом, який приніс шторм Габріель. У горах через сходження лавини напередодні один лижник загинув, інший зник безвісти. Його досі шукають.

До слова, у США частково замерз Ніагарський водоспад. Температура повітря в цьому регіоні опускалася нижче -20.

Опубліковано Cічень, 30 в 13:26



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