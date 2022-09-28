Погрожували взяти у полон дітей. Як рашисти знущалися над жителями Харківщини

На Харківщині жителі населених пунктів, які півроку пробули в окупації, евакуюються човном через величезне Печенізьке водосховище. Рятуються родини з дітьми, пенсіонери, й ті, хто пережив страшні муки полону. Переважно це жителі Вовчанська, Хотімлі та інших невеличких сіл.

Люди бояться повернення російських військових. Розповідають, що шлях суходолом небезпечний та може тривати понад п’ять годин. Тому човен там є єдиним доступним транспортом.

Серед людей, які перепливали на безпечну територію був Ігор – житель Лосівки. Його родина понад півроку виживала в окупації без харчів та ліків. Через те, що чоловік захищав нашу країну в АТО, рашисти захопили його в полон. Там він пробув 44 дні.

– На руки одягали дроти, на вуха прищіпки та били струмом. Я півтори тижні був синій. Били так, що думав уб’ють. Навіть не знаю, як я звідти повернувся, – розповідає Ігор.

Російські кати вимагали, щоб чоловік здав своїх побратимів. Погрожували взяти в полон дітей, найменшому з яких 5 років.

Постраждала від рашистів і сім’я жителя Вовчанська Сергія. Він має сина та семимісячну доньку. Він теж пройшов через катівню росіян. Через брак їжі, медикаментів та стрес у його дружини зникло молоко. Розповідає, що харчі для малечі добували, як могли.

Щодня човном через Печенізьке водосховище доставляють гуманітарну допомогу та пакунки для родичів. Переправляти це все людям допомагають поліцейські.

Тож щодня тут по обидва боки збираються жителі – іноді у чергах було до сотні людей. Вони радіють, що дочекалися звільнення своїх рідних міст та сіл, однак страх знову пережити окупацію змушує евакуйовуватися.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.