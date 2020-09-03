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Погрожують забирати дітей за участь у мітингах – ситуація в Білорусі

У Мінську напередодні тривали суди проти затриманих під час акцій 1 вересня. Тоді під варту взяли 75 людей, десятеро з яких – журналісти. Покарали штрафами та арештами від 5 діб до 200. Все за начебто порушення порядку організації масових заходів.

Юристи повідомляють, у школах батьків залякують тим, що за участь в акціях сім’ї визнаватимуть неблагополучними та відбиратимуть дітей. Батьків примушують підписувати попередження про це.

Та білоруси продовжують протести. Для акцій вигадують різні форми та місця – живі ланцюги вже традиція, також танцюють і співають патріотичних пісень на вулицях і в торгівельних центрах.

Одна з акцій, що пройшла напередодні у білоруській столиці, називалася Ми – котики. Її зосередили на необхідності правдивого висвітлення у ЗМІ того, що відбувається в країні.

Лукашенко все ще живе у власному світі: пояснює – з посади не йде, щоб начебто врятувати країну. Опозиціонерів називає урками та прикоритниками й запевняє – якщо вони прийдуть до влади, в країні почнеться різанина. Також Лукашенко стверджує, що його підтримують мільйони громадян.

Нових штрихів до портрету Лукашенка додають дипломати, які мали з ним справу. Колишній президент Європейської ради і голова Європейської партії Дональд Туск розповів – 2014 року, коли почалася криза в Україні, і Мінськ зголосився бути посередником на перемовинах між Україною, ЄС та Росією, Лукашенко пропонував створити українсько-білоруський союз, який би він очолив як президент.

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