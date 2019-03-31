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Похибка зведена до мінімуму: як проводять Національний екзит-пол

На думку соціологів, дані Національного екзіт-полу сміливо можна вважати неофіційними результатами голосування українців. Аби зменшити похибку до мінімуму, опитування проводяться по всій Україні, протягом всього дня волевиявлення.

Виключення складають лише закриті типи дільниць, де голосують військові, ув’язнені тощо. Саме тому на усіх попередніх виборах різниця між даними екзіт-полів та підсумковими результатами ЦВК складала менше 2%.

Майже 17 тис. українців взяли участь в опитуванні Національного екзіт-полу. На виході з 400 дільниць по всій Україні інтерв’юери зі спеціальними бейджами пропонували, кожному 12-тому виборцеві, заповнити спеціальний опитувальник.

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Потрібно було зазначити: стать, вік, освіту та кандидата, за якого проголосували і власноруч опустити анкету в спеціальну скриньку. Та попри просту та анонімну процедуру, погоджуються не всі.

Починаючи з 12-тої, кожні три години інтерв’юери з Києва та всіх областей у телефонному режимі відправляють дані до соціологічних центрів. Тут їх  обробляють, але тримають у  секреті аж до закриття дільниць.

Національний екзіт-пол спільно проводять одразу три соціологічні центри: КМІС, Фонд Демократичні ініціативи та Центр Разумкова. А тому на відміну від інших опитувань, організованих на замовлення деяких політичних сил, цифри – максимально наближені до офіційних результатів виборів президента України.

До слова, результати екзит-полу: чому підсумки очікувані.

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