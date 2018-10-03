Покращимо столицю! У Києві створять фонд розвитку імені Володимира Поляченка

Ніяка діяльність, яка відбувається в місті, не повинна погіршувати життя киян. Під таким гаслом відбулись установчі збори, які мали на меті створення фонду сприяння розвитку Києва імені Володимира Поляченка.

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Серед найважливіших питань: обговорення концепції розвитку міста Києва, проведення семінарів, круглих столів.

Тож, головним завданням фонду визначено створення концепції перспективного розвитку міста Києва та Генерального плану міста до 2040 року.

До слова, розвиток портової інфраструктури посилить енергобезпеку України.

Опубліковано Жовтень, 03 в 20:26



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