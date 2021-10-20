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Юлія Захарченко |

Покупці у захваті: у Лондоні відкрили безконтактну крамницю

Ні продавців, ні черг, ні охоронців. У Лондоні відкрили крамницю без персоналу. Покупці можуть зайти, взяти потрібні товари, а на виході з фінансової картки списуються гроші.

Таку технологію називають безконтактною крамницею. І таких магазинів вже скоро ставатиме більше. Як це працює та у чому перевага – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Майбутнє вже поруч. У Великій Британії відкрилася безконтактна крамниця, в якій немає ні продавців, ні охоронців. Покупці просто заходять, самі вибирають товари та отримують чек на телефон, гроші автоматично списують з картки.

Щоб скористатися новими технологіями, потрібно завантажити спеціальну програму – цим і займаються клієнти, перш ніж зайти всередину.

Спочатку треба зареєструвати смартфон на вході, а потім вільно вибирати товари. На телефоні з’являтиметься вартість кожної покупки. За клієнтом стежать камери – програма відслідковує пересування та все, що покупець взяв у руки.

– Коли ви заходите до крамниці, за вами постійно стежать камери. Але всі покупці залишаються анонімними. Програма спеціально закриває обличчя. Ми не збираємо інформацію про наших клієнтів, – зазначив генеральний директор компанії-розробника Майкл Гебей.

Легко вибирати не лише запаковані товари, а й, наприклад, овочі. Продукти можна зважити, а система одразу показує ціну. Перші клієнти магазину перебували у захваті.

У Великій Британії відкрили безконтактний магазин – що це та як працює

Гасло нової крамниці – жодних черг та перевірок. І жителі Лондона оцінили швидкість закупівлі товарів.

– Повертаючись увечері з роботи, я постійно стою в чергах. А зараз витратила набагато менше часу на покупку – просто взяла те, що хотіла, і пішла, – зазначила клієнтка Каміла Басу.

Першим у британській столиці безконтактну крамницю відкрив інтернет-гігант Amazon, тож цю технологію використовуватимуть все частіше.

– Наразі багато компаній працюють над такою технологією. Лондон – дуже дороге місто, а власники крамниць витрачають чималі гроші на зарплати продавців. Якщо ж клієнт може обслужити себе сам, то інвестиція в ноу-хау окупиться дуже швидко, – зазначила експертка Клер Бейлі.

Під час епідемії коронавірусу такі магазини ще й збережуть здоров’я, адже люди не скупчуватимуться у черги та не матимуть контактів з продавцями.

Британська рітейл-мережа обіцяє запустити десятки подібних магазинів – передусім у районах з великим потоком покупців і там, де живуть працівники з компаній високих технологій, які точно оцінять інноваційний підхід.

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