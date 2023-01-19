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Поки море під забороною. Одесити на Водохреще пірнають у басейн просто неба

Олександра Ченкова

Сьогодні віряни східного обряду святкують Водохреще. Цього дня українці пірнають в ополонку. Одесити традиційно йдуть на море, але цьогоріч через мінну загрозу пляжі закриті, а купання заборонене.

Та одесити швидко знайшли альтернативу морським пірнанням – влаштували купання на одному з головних пляжів міста у басейні просто неба.

За правопорядком на пляжах стежать поліцейські та військові. Наголошують, мінна небезпека досі зберігається, тому купатися в морі на Водохреще, як і в будь-який інший день, категорично заборонено.

Проте місця для купань на Водохреще все ж таки облаштували – 21 спеціальну зону на водоймах в області. Для цього попередньо дно річок і ставків обстежили водолази. Майже сотня рятувальників мають стежити за безпекою людей.

Купання у крижаному морі 19 січня для більшості одеситів є дійсно традиційним. Проте у Православній церкві України говорять, морська вода в цей день не є особливою. Тому також просять містян утриматися від купань та вірити, що наступного року відзначимо Водохреще масштабними гуляннями, разом із перемогою.

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