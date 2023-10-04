Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Поки у Красноярську палає завод, ЗСУ знищують БК на Донеччині! Новини Факти ICTV за 04.10.2023
– ДТП за участі українців у Венеції — деталі катастрофи;
– Обстріл Херсонщини 04.10.2023 — 10 російських авіабомб по Бериславському району;
– Обстріл Харківщини 04.10.2023 — росіяни скинули авіабомбу по центру селища;
– Два міномети та склад БК — окупанти програли двобій на Донеччині;
– Бавовна в Красноярську;
– Росіяни збили під Токмаком власний винищувач Су-35;
– Втретє в історії України донором посмертно стала дитина;
– МВФ знову відкрив своє постійне представництво у Києві.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 12:30 (04.10.2023).
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