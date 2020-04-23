Поки возили між лікарнями: у Сумах померла жінка з підозрою на Covid-19

У Сумах 79-річна бабуся померла, поки її возили між лікарнями. Два заклади відмовили приймати хвору попри те, що бабуся була у вкрай тяжкому стані, мала температуру, великий рівень цукру в крові та ще й підозру на коронавірус.

В інфекційній лікарні їй зробили швидкий тест на Covid-19 – він дав негативний результат, і жінку направили в іншу лікарню, де їй теж відмовили через критичний стан.

Поліція відрила кримінальне провадження за фактом ненадання своєчасної допомоги медпрацівниками. Управління охорони здоров’я поки нічого не коментує. Результату ПЛР-тесту ще немає, тому сказати напевно, чи була жінка хвора на коронавірус – неможливо.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що від коронавірусу гинуть цілі сім’ї, масово інфікуються монахи та віряни.

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