Полатані та розгерметизовані: наскільки безпечні літаки українських авіакомпаній

Українським літакам у середньому по 20 років. Часто маленькі компанії знаходять старі машини буквально на звалищах інших країн – зокрема в Америці. Беруть у лізинг, ремонтують старими деталями і заробляють гроші на простих людях.

Червень 2018. В аеропорту Київ літак компанії Bravo зі 169 пасажирами на борту на швидкості викочується за посадкову смугу. А у Львові в травні цього року під час посадки літака компанії Yanair була підозра на розгерметизацію. У результаті, суднам цієї авіакомпанії Державіаслужба заборонила літати.

У Державіаслужбі обмежилися відпискою. Мовляв, ретельно стежать за безпекою, а порушників штрафують. А стежити є за чим. До прикладу, у Європі судна служать удвічі менше часу. Найновіший флот у компаній МАУ та SkyUp – машинам близько 11 років. Найстаріший – у Моторсічі. Їхньому АН-24 – 44 роки.

Українські авіакомпанії літаків McDonell Douglas мають декілька – усім близько 30 років. А ще є старенькі Airbus та Boeing. За номером борту можна перевірити, що деякі працювали у Філіпінах, Афганістані, Еритреї.

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Старенькі судна часто прибувають з авіабази штату Арізона, її називають кладовищем літаків. Тут зберігають і лайнери, які вже своє відпрацювали, і ті, які ще можуть піднятися в небо. Українські авіакомпанії беруть їх у лізинг і ганяють, як нові. А для ремонту використовують старі деталі.

У щільному графіку рейсів часу на ремонт не передбачено. Звідси і постійні затримки. Лише нещодавно уряд змусив перевізників мати резервний борт. А от амбітні плани міністра інфраструктури вже цього року заборонити літати суднам, яким за 20, провалилися. Просто немає грошей.

Тим часом, деякі авіакомпанії і самі починають шукати шляхи, як оновити свої авіапарки. Бо дорого не лише купувати нові судна, але й літати на старих. Але попри скандали, затримки рейсів і аварійні посадки, небо українців не лякає. Торік пасажиропотік українських аеропортів перевищив 20 млн. Це на чверть більше, ніж 2017-го.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Boeing знайшов браковані деталі в літаках 737 NG і 737 MAX.

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