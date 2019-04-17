Полегшує життя алергікам: як працює єдиний в Україні вловлювач пилку

Може бути схоже на звичайну застуду – а насправді це алергія. Допоки всесвітня організація здоров’я не відокремлює це недугу – тому не відомо скільки людей може піддаватись алергії. Вітчизняні медики говорять про 40% українців, які мають алергію на пилок або злакові. Аби полегшити алергікам життя маємо точний апарат.

Єдиний в Україні уловлювач пилку працює на даху Вінницького медичного університету. Саме цей пристрій допомагає визначити коли насувається найнебезпечніша фаза цвітіння трав або дерев. І цей прогноз розміщується на спеціальному сайті. Саме там є і поради, як вберегтись від пилку, і легше пережити на них алергію.

Увесь пил, що осів на фільтрі барабана, обробляють у лабораторії і перетворюють на алергопрогноз. Його одразу розміщують на спеціальному сайті. Саме завдяки таким сайтам полегшують життя алергікам в усьому світі.

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Дуже часто навесні люди просто плутають алергію з вірусним захворюванням. Симптоми схожі – нежить, сльозоточивість, іноді кашель.

Лікарі радять своїм пацієнтам відвідувати алергосайт. Знаючи міграцію пилку, і яка саме рослина цвіте, можна вберегтись від недуги або хоч легше її переносити – лікуючи саме наслідки алергії, а не застуди.

Здоровий спосіб життя, якісне харчування, відмова від жирного, солодкого і спиртного, а ще сайт з усіма алергенами допоможуть вам здолати підступну недугу – науковці.

Раніше Факти ICTV писали, як попередити алергію.

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