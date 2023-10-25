Поліцейський вивозив ухилянтів за $5К | Обстріл Сумщини | Новини Факти ICTV за 25.10.2023

– Обстріл Сумщини 25.10.2023;

– Авіаудар по Бериславу 25.10.2023;

– Наступ на Мелітопольському напрямку;

– 128 окрема бригада ТРО ЗСУ — репортаж із Донеччини;

– ЄС не хоче капітуляції України перед Путіним;

– Інтеграція українських депутатів ще до вступу в ЄС;

– Де та як готують майбутніх військових лікарів;

– $5 тис. за одного втікача;

– Волонтерка із Закарпаття рятує тваринництво у місцевих селах.

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