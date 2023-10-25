Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Поліцейський вивозив ухилянтів за $5К | Обстріл Сумщини | Новини Факти ICTV за 25.10.2023
– Обстріл Сумщини 25.10.2023;
– Авіаудар по Бериславу 25.10.2023;
– Наступ на Мелітопольському напрямку;
– 128 окрема бригада ТРО ЗСУ — репортаж із Донеччини;
– ЄС не хоче капітуляції України перед Путіним;
– Інтеграція українських депутатів ще до вступу в ЄС;
– Де та як готують майбутніх військових лікарів;
– $5 тис. за одного втікача;
– Волонтерка із Закарпаття рятує тваринництво у місцевих селах.
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