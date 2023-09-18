Поліція вивозить дітей із небезпечних районів Запоріжжя: скільки ще лишається у небезпеці

На Запоріжжі триває евакуація дітей із прифронтових селищ і містечок. Від її початку у списку на примусовий виїзд було більш як півсотні неповнолітніх. Нині він значно скоротився: лишилося тільки 10 прізвищ. Напередодні евакуаційний загін поліції доправив зі Степногірська до родичів у Запоріжжя ще одну дитину – 13-річну сироту Машу, якою нині опікується бабуся. Щоправда, сама пенсіонерка полишати рідний дім відмовилася.

По Степногірську росіяни щодня гатять з артилерії та літаків. Біля під’їзду на евакуаційний бус поліції бабуся із онукою вже чекали. Марії копи вдягли бронежилет і шолом. Її бабуся Антоніна каже, що в їхньому будинку майже не лишилось мешканців: більшість поїхали. Щоправда, сама вона їхати в евакуацію не збирається – лишень проведе онуку до Запоріжжя. Повернеться, бо, каже, треба доглядати тварин – трьох собак і трьох котів.

– На теперішній час, у нас залишилось в Степногірську три родини з дітьми, в них виховується четверо дітей, – зазначила старша інспекторка ювенальної превенції Василівського районного управління поліції ГУ НП України в Запорізькій області Наталя Шишкова.

Дівчинка прихопила із собою лише купку речей. Та родині допоможуть, – запевняють волонтери.

Примусову евакуацію дітей з п’ятьох населених пунктів, серед яких Степногірськ, на Запоріжжі було оголошено наприкінці серпня. Можновладці підрахували – вивезти слід 54 неповнолітніх. Відтоді вдалося евакуювати переважну більшість. Біля лінії вогню лишається тільки десятеро дітей.

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