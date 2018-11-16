Полігон для нової зброї та утилізації боєприпасів. Як Росія використовує Донбас

Росія продовжує використовувати територію Донецької та Луганської областей, як полігон для утилізації старих боєприпасів. Та для випробування нової зброї й техніки.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що російські вояки поставляють на Донбас снаряди та міни 1970 року виготовлення, більшість з яких йде на утилізацію. Але, при цьому, саме на окупованих територіях окупаційні війська  випробовують найновітніші комплекси радіоелектронної боротьби та розвідки. Системи Реппелент-1 та Силок розраховані, зокрема, й для протидії роботі безпілотників.

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На самій передовій, за словами українських вояків, ворог активно укріплює  своїх позицій.

Напередодні ж російсько-окупаційні війська нанесли потужного мінометного удару по селищу Південному. Загалом за кілька годин бойовики випустили 150 мін калібром 82 та 120 мм. Обстріл вели з житлових кварталів тимчасово окупованої Горлівки. Міни калібру 120 мм вщент знищили 2 оселі місцевих жителів.

До слова, у Росії погрожують “за хвилини” закрити Азовське море.

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