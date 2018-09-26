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Поліклініка без черг: як працює онлайн-запис до лікаря у Дрогобичі

Поліклініка без черг і паперів – існує. У Дрогобичі на Львівщині записатися до лікаря можна онлайн, просто зі свого смартфона. Так само онлайн містянам доступні їхні медичні картки – де вся інформація про стан здоров’я.

Те до чого вся Україна тільки йде – впроваджуючи медичну реформу – у Дрогобичі працює з 2017 року. Причому для міської влади – електронна поліклініка обходиться всього 50 тисяч гривень на рік.

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Ті, кому розбиратися зі смартфоном чи комп’ютером складно – можуть за звичкою телефонувати чи підходити до реєстратури.

Дрогобиччани такі новації оцінили. Щомісяця кількість пацієнтів, які самостійно реєструються до лікаря он-лайн, зростає на кілька тисяч. У серпні сервісом скористалися майже 11 тисяч городян.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що ДСНС вимагає закрити 33 ТРЦ, школи та лікарні Києва

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