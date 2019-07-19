Полонені українські моряки отримають двокімнатні квартири в Одесі

19 липня повернулися з Москви родичі полонених моряків. Вони з нетерпінням чекають звільнення усіх наших хлопців і приємно вражені звісткою, що усім 24 морякам куплять нове житло. Придбати його Президент Володимир Зеленський попросив бізнесмена і мецената Віктора Пінчука. Про це глава заявив на зустрічі із бізнесом наприкінці червня. Фонд Віктора Пінчука відреагував швидко і вже шукає сучасне, якісне житло з розвинутою інфраструктурою.

Потяг Москва-Одеса привіз до Києва нову велику родину. Саме так тепер називають себе родичі ув’язнених в Росії українських моряків. Вони надзвичайно розчаровані продовженням арешту для всіх полонених хлопців. Та батьки запевняють – вони тримаються стійко.

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Матері не такі оптимістичні. Для багатьох жінок ця поїздка на судилище у Москву була вже третьою. Цього разу, помітили деяке пом’якшення з боку росіян, тож з’явилася надія.

Надію зміцнює і звістка, що всі 24 моряки-герої отримають нове житло. Це їм пообіцяв Президент Володимир Зеленський, який звернувся з такою пропозицією до Віктора Пінчука.

У Фонді Віктора Пінчука радо відгукнулися. Бо знають: 70% полонених не мають, де жити. Хтось тулиться у гуртожитку, хтось мешкає із рідними або ж винаймає помешкання. Тому нова двокімнатна квартира, а саме такі обіцяють морякам, буде більш, ніж доречною.

На цей час вирішили і майже всі юридичні складнощі. Адже всі моряки мусили оформити нотаріальні довіреності на своїх родичів. Тут неабияк допомогли українські консули та уповноважена з прав людини. Всі доручення вже привезли. Родичі наших героїв такими новинами дещо збентежені, але вражені приємно.

Та зараз справа за державою, яка має задіяти всі важелі тиску на Москву і домогтися якнайшвидшого звільнення усіх українських моряків, які перебувають у полоні майже 8 місяців.

Нагадаємо, Україна передала Росії клопотання щодо звільнення 24 військовополонених моряків під особисте зобов’язання омбудсмена Людмили Денісової.

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