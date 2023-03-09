Полонених лякали розстрілом! 130 українських бійців повернулися додому

Напередодні додому повернулися 130 наших захисників і захисниць. Серед них армійці, прикордонники, нацгвардійці й тероборона, зокрема захисники Азовсталі, а також захоплені в полон під Бахмутом і Соледаром.

Звільнено з полону і 4 жінки. Наймолодшому бранцю лише 20, найстаршому от-от виповниться 64 роки.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вдалося повернути додому майже 2 тис. людей. Але щоразу це потребує величезних зусиль.

Звільнені неохоче розповідають про полон. Їх до останнього залякували росіяни. І це постійна практика, кажуть у координаційному штабі.

Та діставшись Батьківщини, полонені неймовірно раді стояти на рідній землі й тримати в руках український прапор. Звільнених одразу просять допомогти знайти інших полонених.

Фактично в кожному обміні є люди, яких вважають зниклими безвісти. Визволення таких – робота ще складніша, але ніхто не здається.

– Зрозуміло, що в полоні перебувають ще чимало наших захисників і захисниць, робота над цим продовжується, я думаю, що найближчим часом ми почуємо хороші новини, – підкреслив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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