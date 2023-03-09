Полонених лякали розстрілом! 130 українських бійців повернулися додому
Напередодні додому повернулися 130 наших захисників і захисниць. Серед них армійці, прикордонники, нацгвардійці й тероборона, зокрема захисники Азовсталі, а також захоплені в полон під Бахмутом і Соледаром.
Звільнено з полону і 4 жінки. Наймолодшому бранцю лише 20, найстаршому от-от виповниться 64 роки.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вдалося повернути додому майже 2 тис. людей. Але щоразу це потребує величезних зусиль.
Звільнені неохоче розповідають про полон. Їх до останнього залякували росіяни. І це постійна практика, кажуть у координаційному штабі.
Та діставшись Батьківщини, полонені неймовірно раді стояти на рідній землі й тримати в руках український прапор. Звільнених одразу просять допомогти знайти інших полонених.
Фактично в кожному обміні є люди, яких вважають зниклими безвісти. Визволення таких – робота ще складніша, але ніхто не здається.
– Зрозуміло, що в полоні перебувають ще чимало наших захисників і захисниць, робота над цим продовжується, я думаю, що найближчим часом ми почуємо хороші новини, – підкреслив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.