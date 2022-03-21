Половина солдатів ледве ходить: окупанти у телефонних розмовах розповіли про стан армії РФ

Перехоплені телефонні дзвінки російських загарбників свідчать про те, що військові РФ деморалізовані.

За даними військово-політичного керівництва, у Росії 60-70% вцілілих солдатів. Щоправда, у такі цифри не вірять самі окупанти, оскільки знають, який стан справ у них насправді.

У телефонних розмовах розповідають – у деяких бригадах вижити вдалось ледве 20% особового складу.

– 302 особи не можуть дорахуватися. Ти уявляєш? 302! Це з нашої частини тільки. І це не рахуючи тих, кого уже немає і які лежать у лікарнях, – сказав окупант у телефонній розмові.

Компенсувати втрати новими поставками “гарматного м’яса” з Росії Кремль не поспішає. Активно залучає для цього “ополченців” – простих людей з окупованих територій Донецької та Луганської областей, які й зброї ніколи в житті в руках не тримали.

– Ці люди взагалі не стріляють. Я думав, що вони добровольці, ополченці ось ці, котрі з Донбасу. А їх мєнти забирали прямо. Чоловік стоїть зі снайперкою, дивлюся, у нього очі взагалі запливли. Говорить: Який із мене снайпер? Я одним оком не бачу взагалі! Половина ледве ходить просто! – сказав окупант у телефонній розмові.

Через колосальний спротив українців та профнепридатність російської армії противник зазнає чималих, не лише людських, втрат. Кількість знищеної ворожої техніки вражає уже й самих окупантів.

– У нас реально не залишилося. Все вже. З бригади останніх 5 машин пригнали. Все, більше нічого немає. Порожня бригада стоїть. А було близько 100-120 машин, – сказав окупант у телефонній розмові.

Ущент розвіявся й міф про могутніх кадирівців, які ладні виконати будь-який наказ Путіна. Тепер увесь світ називає їх ручним “TikTok-військом” кривавого диктатора. Хоча про який TikTok може йтися, якщо соцмережі в Росії тепер теж під замком?

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