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Польща до кінця року може отримати безвіз зі США

Вже до кінця року поляки можуть отримати безвіз зі Сполученими Штатами.

Офіційне оголошення очікують за тиждень. Про це повідомили польські ЗМІ з посиланням на дипломатів. На початку місяця обіцянку, що безвіз для поляків не за горами, дав віце-президент США Майк Пенс.

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Про це начебто говорили і під час нинішньої зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН польський президент Анджей Дуда та глава США Дональд Трамп. Лідери домовилися про військову співпрацю – Штати перекинуть в Польщу ще тисячу своїх вояків. Це плюс до 4,5 тис., які вже несуть там службу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що голова МВС Естонії пропонує скасувати безвіз для України.

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