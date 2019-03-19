Польща не покликала Путіна на 80-ті роковини початку Другої світової

Польща відмовилася запрошувати Путіна на 80-ті роковини з дня початку Другої світової війни.

Чекають лише на представників країн-членів Євросоюзу, НАТО та держав Східного партнерства. Це Білорусь, Молдова, Україна, Вірменія, Азербайджан і Грузія.

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“Запрошення мають сучасний, а не історичний характер” – повідомили в канцелярії президента Польщі. Урочисті заходи відбудуться цьогоріч у вересні.

До слова, розвідка США співпрацюватиме з Україною для боротьби з агресією РФ.

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