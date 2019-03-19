Польща не покликала Путіна на 80-ті роковини початку Другої світової
Польща відмовилася запрошувати Путіна на 80-ті роковини з дня початку Другої світової війни.
Чекають лише на представників країн-членів Євросоюзу, НАТО та держав Східного партнерства. Це Білорусь, Молдова, Україна, Вірменія, Азербайджан і Грузія.
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“Запрошення мають сучасний, а не історичний характер” – повідомили в канцелярії президента Польщі. Урочисті заходи відбудуться цьогоріч у вересні.
До слова, розвідка США співпрацюватиме з Україною для боротьби з агресією РФ.
2019-03-19
Теги: Друга світова війна, Польща, РосіяЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.