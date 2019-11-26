Польща поставить Україні 100 млн кубометрів газу з США
100 млн кубометрів газу зі США поставить Україні Польща.
Посередником у закупівлі виступила найбільша польська нафтогазова компанія PGNiG.
Танкер, на якому 75 тис. тонн американського скрапленого газу, вже прибув до одного з польських портів. Після переведення у газоподібний стан це й буде 100 млн кубометрів.
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До України його планують перекачати вже до кінця року.
До слова, раніше переговори щодо продовження транзиту газу через Україну після 2019 року підтримав Берлін.
2019-11-26Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.