Польща поставить Україні 100 млн кубометрів газу з США

100 млн кубометрів газу зі США поставить Україні Польща.

Посередником у закупівлі виступила найбільша польська нафтогазова компанія PGNiG.

Танкер, на якому 75 тис. тонн американського скрапленого газу, вже прибув до одного з польських портів. Після переведення у газоподібний стан це й буде 100 млн кубометрів.

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До України його планують перекачати вже до кінця року.

До слова, раніше переговори щодо продовження транзиту газу через Україну після 2019 року підтримав Берлін.

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