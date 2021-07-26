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Тетяна Забожко |

Польща, Туреччина та Єгипет: топ-10 країн за вподобаннями українців

Польща залишається найпопулярнішою країною серед українців. За останні півроку її відвідали майже 2 млн наших громадян.

На другому місці – Туреччина. Там від Нового року побувало понад 700 тис. українців. Це вшестеро більше, ніж за аналогічний період торік.

Частіше наші співвітчизники почали їздити до Єгипту після карантину. Він на третьому місці.

У десятці популярних для українців країн також Угорщина, Росія, Румунія, Білорусь, Словаччина й Молдова.

Замикають цей список Об’єднані Арабські Емірати.

Серед іноземців, які найчастіше приїздили до України, побільшало турків, німців та американців.

Українці можуть вільно подорожувати вже до 14 країн Євросоюзу. Про це 26 липня повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

До переліку потрапили Данія, Німеччина, Бельгія, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Словаччина, Словенія, Нідерланди, Франція, Швеція, Іспанія, Португалія.

Заборона на подорожі діяла для протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Фото: Unsplash

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